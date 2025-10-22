Skip to main content

il progetto

È partito “CarPediEm-Creare Presidi Educativi”

A Catanzaro una rete di azioni contro il disagio giovanile e la cultura della droga

Pubblicato il: 22/10/2025 – 11:31
CATANZARO È ufficialmente iniziato “CarPediEm – Creare Presidi Educativi”, il progetto promosso dal Centro Calabrese di Solidarietà ETS con il sostegno del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e in collaborazione con l’Istituto Penitenziario Minorile “Silvio Paternostro” e la Comunità Ministeriale di Catanzaro. Un percorso educativo e sociale che, per i prossimi dodici mesi, coinvolgerà scuole, famiglie, educatori naturali, realtà del terzo settore e giovani dei contesti più vulnerabili, con l’obiettivo di contrastare l’abuso di sostanze, intercettare precocemente i segnali di disagio e rafforzare reti di prevenzione e solidarietà. Il progetto prende forma in tre aree di intervento principali:

  • Ascolto e sostegno, con l’apertura dello sportello “SOS Famiglie”, attivo due volte a settimana per offrire consulenza e supporto genitoriale nei quartieri più a rischio;
  • Formazione, rivolta a insegnanti, allenatori, animatori e genitori, per migliorare la capacità di riconoscere e gestire situazioni di vulnerabilità giovanile;
  • Prevenzione e partecipazione, con la creazione di uno Spazio Giovani nel quartiere Aranceto, all’interno del Centro Sociale, dove ragazzi e ragazze, affiancati da educatori e volontari, realizzeranno laboratori sportivi e artistici, percorsi di educazione socio-emotiva, attività di orientamento e confronto tra pari.

Parallelamente, all’interno dell’Istituto Penitenziario Minorile e della Comunità Ministeriale di Catanzaro, sono già in corso incontri interattivi con i giovani ospiti sulle tematiche di legalità, relazioni, autostima e uso di sostanze, insieme a seminari sulle neuroscienze e testimonianze dirette di ex utenti delle comunità terapeutiche del Centro. Ogni azione del progetto sarà accompagnata da questionari anonimi e focus group, per raccogliere dati utili alla comprensione del fenomeno e alla valutazione dell’impatto educativo e sociale delle attività. «CarPediEm è una scommessa sulla comunità e sul futuro dei giovani – affermano i referenti del progetto – un invito a creare spazi di ascolto, relazione e libertà nei luoghi dove il disagio è più forte. Perché la prevenzione non è solo contrasto, ma costruzione di legami, fiducia e opportunità.» Con “CarPediEm”, il Centro Calabrese di Solidarietà Ets rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura della responsabilità e della speranza, investendo sui presidi educativi territoriali come strumenti di crescita e di cambiamento sociale.

