Il dolore di Gioia Tauro per il piccolo Nicodemo: lutto cittadino e camera ardente al Comune

una comunità scossa

GIOIA TAURO Il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella, con una propria ordinanza, ha disposto la proclamazione del lutto cittadino per la data della celebrazione dei funerali del piccolo Nicodemo Zito, il bambino morto dopo essere stato travolto dal crollo improvviso di un muro mentre giocava con i suoi due fratellini. La decisione è stata adottata – si legge nell’ordinanza – in segno di vicinanza alla famiglia e “per interpretare l’immenso dolore che ha colpito la cittadinanza e il profondo sconforto emotivo di una collettività ferita per la perdita prematura di un’anima innocente”. Con la stessa ordinanza è stato poi disposto l’allestimento della camera ardente nella Sala consiliare Antonino Scopelliti, al piano terra del Comune e inoltre “la sospensione delle manifestazioni pubbliche eventualmente programmate sul territorio comunale, la chiusura al pubblico degli uffici comunali per la stessa data, l’esposizione delle bandiere abbrunate o a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti i pubblici uffici presenti sul territorio di competenza, la chiusura di tutte le scuole del territorio in segno di rispetto e partecipazione della collettività che piange per la perdita di un bambino”.

