Lutto nel mondo della giustizia calabrese: è morto l’avvocato Paolo Speziale

Ultimo aggiornamento alle 19:28
la scomparsa

Vicepresidente della Corte di giustizia tributaria di Reggio, è stato anche vertice regionale dell’associazione magistrati tributari

Pubblicato il: 22/10/2025 – 19:17
SIDERNO Lutto nel mondo dell’avvocatura calabrese. È morto l’avvocato Paolo Speziale, vicepresidente della Corte di giustizia tributaria di Reggio Calabria e già presidente della sezione regionale Calabria dell’associazione magistrati tributari, oltre che membro del comitato direttivo centrale. Lo comunica con immenso dolore la stessa AMT: «Uomo colto ed empatico, l’avvocato Speziale per lunghi anni ha svolto le funzioni di giudice tributario con ammirevole zelo, grande professionalità e forte senso di giustizia». Fervido attivista dell’AMT, ha contribuito alla crescita dell’ associazione, sia a livello regionale, sia a livello nazionale. «Oggi salutiamo l’amico ed il collega, convinti che con lui va via un pezzo di storia della giustizia tributaria calabrese».

