Cosenza, parte la raccolta fondi per la statua dedicata a Padre Fedele

l’iniziativa

COSENZA La Cna di Cosenza, guidata dal presidente Michele Marchese, e Publiepa, rappresentata da Pino De Rose, comunicano l’avvio della raccolta fondi per la realizzazione di una statua dedicata a Padre Fedele Bisceglia, «figura simbolo – si legge in una nota – di solidarietà, umanità e vicinanza agli ultimi». L’iniziativa è stata lanciata dal presidente Marchese durante la Festa del cioccolato di Cosenza dello scorso ottobre. La statua sarà realizzata dal maestro Salvador Gaudenti, scultore e realizzatore della statua di Diego Armando Maradona posizionata nel centro storico di Napoli, e verrà collocata sul territorio «quale segno concreto di riconoscenza e memoria verso l’opera spirituale e sociale portata avanti da Padre Fedele nel corso della sua vita», prosegue la nota. «Si tratta di un’iniziativa dal forte valore simbolico e umano – dichiarano i promotori – perché vuole lasciare alla città un segno tangibile della gratitudine verso una persona che ha rappresentato un punto di riferimento per migliaia di cittadini». «Gli organizzatori invitano la comunità, le imprese e tutte le persone che hanno conosciuto e apprezzato Padre Fedele a sostenere il progetto con una libera donazione», conclude il testo.

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