Portaerei Nimitz nei Caraibi: cresce la pressione Usa su Cuba

la Potenza navale

Il Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom) ha comunicato l’arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d’attacco. L’annuncio coincide con l’intensificarsi della campagna di pressione dell’amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l’incriminazione, sempre ieri, dell’ex presidente Raúl Castro per l’abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996.

«Benvenuti nei Caraibi, Gruppo d’Attacco del Nimitz», ha postato su X il Southcom, responsabile delle operazioni in America Latina, Messico escluso.

Il gruppo di combattimento è composto dalla portaerei USS Nimitz (CVN 68), dal Carrier Air Wing 17 imbarcato (CVW-17), dal cacciatorpediniere USS Gridley (DDG 101) e dalla nave da rifornimento USNS Patuxent (T-AO 201), che secondo Southcom «rappresentano l’emblema della prontezza operativa e della presenza, di una portata e letalità senza pari e di un vantaggio strategico». Nel messaggio sui social, Southcom ha inoltre evidenziato che l’USS Nimitz ha dimostrato la sua capacità di combattimento «dallo Stretto di Taiwan fino al Golfo Persico», garantendo la stabilità e difendendo la democrazia su scala globale. Alla fine del 2025, Washington aveva già inviato un’altra portaerei, la USS Gerald Ford, nei Caraibi, dove ha poi supportato l’operazione per la cattura dell’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro lo scorso 3 gennaio, prima di dirigersi verso il Medio Oriente, dove ha partecipato all’attuale campagna contro l’Iran.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato