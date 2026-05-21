Futuro Nazionale, domani nuovo tour di Sasso in Calabria
Tappe a Cosenza, Catanzaro e Castrovillari per il responsabile per il Sud di Futuro Nazionale con Vannacci
LAMEZIA TERME «Doppio appuntamento futurista nella giornata di domani, venerdì 22 maggio. Si parte alle 15.30 da Cosenza per incontrare i comitati del territorio, per proseguire alle ore 18.00 nella città di Catanzaro. Infine alle ore 21.00 l’on. Rossano Sasso sarà a Castrovillari per salutare l’amico Eugenio Salerno, candidato sindaco in una lista civica. “Sempre più calabresi si iscrivono a Futuro Nazionale, sempre più calabresi di destra scelgono di impegnarsi al fianco del Generale Vannacci. L’onda tricolore e futurista sta per arrivare anche in questa splendida regione”. Così in una nota il deputato Rossano Sasso, responsabile per il Sud di Futuro Nazionale con Vannacci.
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