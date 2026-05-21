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Ancora una morte sul lavoro in Calabria, operaio travolto da un albero nel Vibonese

Il dramma a Monterosso Calabro, in località Chalet Pozzetti. Sul posto anche l’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Pubblicato il: 21/05/2026 – 14:20
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Ancora una morte sul lavoro in Calabria, operaio travolto da un albero nel Vibonese
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VIBO VALENTIA Incidente mortale sul lavoro a Monterosso Calabro, nel Vibonese. Un operaio del luogo, R.P., impegnato per conto di una ditta di legnami nel taglio di alcuni alberi in località Chalet Pozzetti, è stato travolto da un grosso ramo che si è improvvisamente staccato dall’albero. Scattato l’allarme, sul posto è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118 ed è stato inviato anche l’elisoccorso, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. L’uomo lascia moglie e tre figli. Appreso del decesso, il sindaco di Monterosso, Antonio Lampasi, a nome di tutta l’amministrazione comunale si è stretto nel cordoglio alla famiglia del paesano.

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