22/10/2025
Serra San Bruno piange Lucia, Salvatore e Domenico. Tre vite spezzate sulla Ionio-Tirreno

Il sindaco Alfredo Barillari annuncia il lutto cittadino. «Su Serra è calato il silenzio»

SERRA SAN BRUNO Il bilancio è terribile: tre morti. Sono le vittime di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Jonica. Lo scontro, violento, è avvenuto tra un’auto e un pullman. Per cause ancora in corso di accertamento l’impatto tra i due mezzi è avvenuto frontalmente, senza lasciare scampo ai tre occupanti dell’auto. Le vittime sono una sono una coppia di coniugi residenti a Serra San Bruno: Salvatore Primerano, 37 anni, e Lucia Elisabetta Vellone, di 28. I due sono morti sul colpo. La terza vittima, invece, è il 44enne Domenico Massa, vicino di casa della coppia. Quest’ultimo è stato immediatamente soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro dove è morto poco dopo.

«Su Serra è calato il silenzio»

Una terribile tragedia che ha sconvolto la Calabria e, soprattutto, Serra San Bruno. È toccato al sindaco Alfredo Barillari, testimoniare il dolore della comunità sui social: «Con il cuore colmo di tristezza e di dolore, porgo il più sentito cordoglio ai familiari di Lucia, Salvatore e Domenico. Tre bravi giovani che tutti noi abbiamo incontrato sulla nostra strada e che oggi ci lasciano avvolti in una tragedia. Su Serra è calato il silenzio. In segno di vicinanza alle famiglie, la comunità si stringerà in lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto a Lucia, Salvatore e Domenico». (redazione@corrierecal.it)

