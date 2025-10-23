Maria Cristina Esposito eletta nuova presidente dell’Anpi provinciale di Cosenza

la nomina

COSENZA Maria Cristina Esposito, arbëreshë di Lungro e dirigente Anpi dal 2015, è stata eletta all’unanimità presidente dell’Anpi della provincia di Cosenza “Paolo Cappello”. La nomina è avvenuta nel corso del comitato direttivo tenutosi il 22 ottobre 2025. Esposito, già vice presidente provinciale, ha ringraziato per la fiducia ricevuta, promettendo impegno e dedizione nel portare avanti le attività dell’associazione.

Nella nota ufficiale dell’Anpi provinciale si sottolinea come l’associazione continui a svolgere una funzione sociale fondamentale: «Essere voce di solidarietà, difesa dei diritti umani e resistenza civile di fronte a ogni ingiustizia, difendere il diritto all’istruzione pubblica e la Costituzione, pronti alla lotta per la difesa delle libertà, a sostegno di chi si oppone alla violenza e al sopruso. Poiché la memoria della Resistenza vive nell’impegno quotidiano per la pace».

Nel corso della stessa riunione, il comitato ha eletto anche la compagna Marta Perrotta come vice presidente vicaria, mentre il compagno Nino Rubini è stato nominato responsabile per il radicamento dell’Anpi sul territorio provinciale.

La nuova leadership punta a consolidare il ruolo dell’associazione, rafforzando la presenza sui territori e nelle scuole, per promuovere la cultura della memoria antifascista, della pace e della cittadinanza attiva, in linea con lo spirito e i valori fondanti dell’Anpi.

