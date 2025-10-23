Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:20
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

dda catanzaro

‘Ndrangheta a Cosenza, confiscati immobile e imprese per oltre un milione di euro – VIDEO

Beni riconducibili a un uomo coinvolto nel processo “Reset” e condannato a 13 anni e 8 mesi poiché ritenuto organico al gruppo mafioso guidato dal boss Francesco Patitucci

Pubblicato il: 23/10/2025 – 7:35
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
‘Ndrangheta a Cosenza, confiscati immobile e imprese per oltre un milione di euro – VIDEO

CATANZARO I finanzieri del Servizio centrale Ico e dei Comandi provinciali di Catanzaro e Cosenza hanno eseguito la confisca di un immobile e di due imprese, comprendenti numerosi appezzamenti di terreno, motoslitte, quad e rapporti bancari per un valore complessivo stimato in oltre un milione di euro. Beni riconducibili a un indagato nei cui confronti è stata decisa nel 2020 la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, ulteriormente aggravata nel corso del 2022. E’ stato coinvolto, sempre nel 2022, nel procedimento “Reset” e condannato a 13 anni e otto mesi di reclusione poiché riconosciuto organico al gruppo mafioso operante a Cosenza e territori limitrofi, facente capo al boss Francesco Patitucci. Ancora, nel 2023, è stato implicato nell’operazione “Gentleman II”, per violazioni al Testo unico in materia di sostanze stupefacenti, la cui posizione è pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari.

Argomenti
‘ndrangheta cosenza
'ndrangheta catanzaro
Dda Catanzaro
gdf catanzaro
gdf cosenza
In evidenza
operazione Gentleman II
processo reset
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
video
Categorie collegate
Catanzaro
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x