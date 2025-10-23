‘Ndrangheta a Cosenza, confiscati immobile e imprese per oltre un milione di euro – VIDEO

dda catanzaro

CATANZARO I finanzieri del Servizio centrale Ico e dei Comandi provinciali di Catanzaro e Cosenza hanno eseguito la confisca di un immobile e di due imprese, comprendenti numerosi appezzamenti di terreno, motoslitte, quad e rapporti bancari per un valore complessivo stimato in oltre un milione di euro. Beni riconducibili a un indagato nei cui confronti è stata decisa nel 2020 la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, ulteriormente aggravata nel corso del 2022. E’ stato coinvolto, sempre nel 2022, nel procedimento “Reset” e condannato a 13 anni e otto mesi di reclusione poiché riconosciuto organico al gruppo mafioso operante a Cosenza e territori limitrofi, facente capo al boss Francesco Patitucci. Ancora, nel 2023, è stato implicato nell’operazione “Gentleman II”, per violazioni al Testo unico in materia di sostanze stupefacenti, la cui posizione è pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari.