23/10/2025 – 15:12
Reggio Calabria, auto piomba contro un bar: cinque feriti e paura tra i clienti – VIDEO

L’impatto violento e improvviso è avvenuto nella serata di ieri

Pubblicato il: 23/10/2025 – 15:12
00:00
00:00
REGGIO CALABRIA Serata di paura ieri a Reggio Calabria, lungo via Sbarre Inferiori. Il bilancio è di cinque feriti, di cui uno ricoverato al GOM. Tutto a causa di un’auto, una Lancia Y di colore blu, che improvvisamente ha perso il controllo, terminando la sua corsa contro la vetrina di un bar all’altezza del civico 249.

L’impatto – come si vede dalle immagini di videosorveglianza del bar diffuse sui social – è stato violentissimo. La vettura ha travolto le fioriere che delimitavano l’area esterna del locale, sfondando poi il vetro dell’ingresso e seminando il panico tra i clienti. Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti sul posto mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. (redazione@corrierecal.it)

Il video shock:

