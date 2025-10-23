Reggio Calabria, auto piomba contro un bar: cinque feriti e paura tra i clienti – VIDEO

L’episodio

REGGIO CALABRIA Serata di paura ieri a Reggio Calabria, lungo via Sbarre Inferiori. Il bilancio è di cinque feriti, di cui uno ricoverato al GOM. Tutto a causa di un’auto, una Lancia Y di colore blu, che improvvisamente ha perso il controllo, terminando la sua corsa contro la vetrina di un bar all’altezza del civico 249.

L’impatto – come si vede dalle immagini di videosorveglianza del bar diffuse sui social – è stato violentissimo. La vettura ha travolto le fioriere che delimitavano l’area esterna del locale, sfondando poi il vetro dell’ingresso e seminando il panico tra i clienti. Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti sul posto mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. (redazione@corrierecal.it)

Il video shock: