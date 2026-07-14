Praia a Mare, l’incendio sul Monte Vingiolo minaccia il Santuario e le case

le operazioni di soccorso

PRAIA A MARE Non si arresta l’emergenza a Praia a Mare, dove continua a peggiorare il vasto incendio che da ieri pomeriggio sta devastando il Monte Vingiolo. Le fiamme, che hanno già mandato in fumo ettari di macchia mediterranea, si stanno pericolosamente avvicinando ad alcune abitazioni e al celebre Santuario della Madonna della Grotta, la cui statua della Vergine è già stata messa in sicurezza.

La tensione tra i residenti è altissima, non solo per la vicinanza del fuoco ma anche per il continuo crollo di detriti e materiale incandescente dall’alto. Sul posto sono attualmente impegnati i Vigili del Fuoco e i mezzi aerei per cercare di domare il fronte del rogo.

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