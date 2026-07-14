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l’operazione congiunta

Reggio Calabria, maxi blitz contro la ‘ndrangheta: 79 arresti tra i clan storici – VIDEO

Colpiti gli imperi economici, il racket e il traffico di droga dei De Stefano, Tegano e Condello

Pubblicato il: 14/07/2026 – 7:12
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Reggio Calabria, maxi blitz contro la ‘ndrangheta: 79 arresti tra i clan storici – VIDEO
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REGGIO CALABRIA È scattata all’alba di oggi una imponente operazione antimafia della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano e Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino.
Sono 79 i soggetti raggiunti da provvedimento cautelare, 73 in carcere e 6 ai domiciliari, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell’aver agevolato la ‘ndrangheta, e rapina. Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti ed imprenditori.

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