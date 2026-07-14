Missili iraniani contro due petroliere degli Emirati a Hormuz: un morto

l’attacco

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato martedì mattina che l’Iran ha attaccato due petroliere nello Stretto di Hormuz, uccidendo un marinaio e ferendone altri otto. Il Ministero della Difesa emiratino ha affermato che l’Iran ha lanciato due missili da crociera contro le petroliere Mombasa e Al Bahiyah. Gli attacchi hanno incendiato entrambe le petroliere, ma le fiamme sono state spente. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che l’attacco alle petroliere ha causato la morte di un cittadino indiano e il ferimento di sei indiani e due ucraini. “Gli Emirati Arabi Uniti si riservano il pieno diritto di rispondere a questa escalation e di adottare tutte le misure necessarie per proteggere il proprio territorio, i propri cittadini e residenti”, ha aggiunto il Ministero della Difesa.

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