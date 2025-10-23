L’iniziativa

Un confronto diretto tra magistrati, istituzioni, forze dell’ordine, mondo del lavoro e studenti per riflettere insieme sul valore della legalità e della responsabilità civile. È questo lo spirito dell’iniziativa “Semi di legalità – Cultura e sviluppo per il futuro del territorio”, organizzata dalla CISL Magna Grecia, che si terrà lunedì 27 ottobre alle ore 9.30 al Teatro Comunale di Catanzaro.

L’evento vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, che presenterà il suo libro “Senza scorciatoie” nel corso di un talk con gli studenti delle classi quinte superiori, in un dialogo aperto sui temi della giustizia, della responsabilità e del futuro dei giovani. Ad aprire i lavori sarà il Segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri, che ha spiegato lo spirito dell’incontro: «“Semi di legalità” nasce dall’idea di creare un momento di confronto vero tra istituzioni, scuola e società civile. Non volevamo un convegno formale, ma un incontro che parlasse ai giovani, che mostrasse loro cosa significa costruire una cultura della legalità nella vita di tutti i giorni. Per la CISL l’obiettivo è fare rete con il territorio per costruire insieme una cultura della legalità e della prevenzione, fondata sull’esempio, sulla coerenza e sulla responsabilità condivisa».

Gli ospiti

Accanto al Procuratore Gratteri interverranno il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Salvatore Curcio; il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa; l’arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace Mons. Claudio Maniago; il Questore di Catanzaro Giuseppe Linares; il Comandante della Legione Carabinieri Calabria gen. Riccardo Sciuto; il Comandante Regionale della Guardia di Finanza gen. Gianluigi D’Alfonso; il Capo del Centro Operativo DIA di Catanzaro Beniamino Fazio; l’imprenditore Pippo Callipo, Presidente del Gruppo Callipo; il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Pietro Falbo; il Segretario Generale CISL Calabria Giuseppe Lavia.