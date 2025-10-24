Cassano allo Jonio, aggredito un uomo ritenuto legato ai Forastefano

l’episodio

COSENZA Ultime ore intense quelle vissute nel territorio della Sibaritide. A Cassano allo Ionio, questa mattina, un uomo ritenuto legato al clan Forastefano è stato vittima di una aggressione riportando lesioni al braccio sinistro. Gli uomini e le donne dell’arma dei carabinieri in servizio dall’alba, guidati dal comandante della compagnia di Cassano allo Ionio, Chiara Baione, e coordinati dal comando provinciale con il comandante Umberto Centobuchi alla guida del reparto operativo, stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. (f.b.)

