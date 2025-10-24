Si legge in: 1 minuto
Catanzaro, vasto incendio di vegetazione e di rifiuti solidi urbani minaccia le abitazioni
L’intervento dei vigili del fuoco è mirato a tenere le fiamme lontane anche da un capannone adibito ad attività commerciale
CATANZARO I vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono attualmente impegnati in un vasto incendio di vegetazione e di rifiuti solidi urbani sviluppatosi in viale Emilia. Sul posto stanno operando due squadre della sede centrale, supportate da un’autobotte per il rifornimento idrico, e una squadra del Distaccamento di Sellia Marina. L’intervento è finalizzato a circoscrivere il fronte di fiamma e impedire la propagazione dell’incendio verso un capannone adibito ad attività commerciale e strutture abitative situate nelle immediate vicinanze. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.
