Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:38
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

il rapporto

Consumo del suolo, la Calabria un modello virtuoso: nel 2024 incrementi minimi

Dati che si fermano al 5,10% rispetto alla media nazionale del 7,17. Il report Ispra-Snpa posiziona la Calabria tra le regioni che incidono di meno

Pubblicato il: 24/10/2025 – 17:59
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Consumo del suolo, la Calabria un modello virtuoso: nel 2024 incrementi minimi

CATANZARO Incrementi minimi per il consumo di suolo in Calabria: nel 2024 i dati si attestano al 5,10% della superficie totale, corrispondente a 2640 km², inferiore rispetto alla media nazionale del 7,17%. Lo registra il rapporto Ispra-Snpa “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”. Nel quadro nazionale, la Calabria conferma una delle incidenze di consumo di suolo più basse d’Italia, grazie a un elevato indice di naturalità territoriale e a una rete estesa di aree protette e Siti Natura 2000 che coprono oltre il 37% del territorio regionale. La presenza di tre Parchi Nazionali (Aspromonte, Sila e Pollino) e di numerose Riserve Regionali e Oasi WWF contribuisce alla conservazione di ecosistemi ad alto valore ecologico e paesaggistico, che rappresentano una barriera naturale all’artificializzazione e un volano di rigenerazione ambientale.

Gli interventi della Regione

La Regione ha avviato negli ultimi anni progetti di rigenerazione urbana e territoriale che integrano la tutela della biodiversità con il riuso sostenibile del suolo, in particolare attraverso iniziative finanziate dal Pnrr M2C4 e dai fondi Por-Fesr 2021-2027. L’Arpacal, in sinergia con il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), ha rafforzato le attività di monitoraggio territoriale e di mappatura delle aree a maggiore naturalità, con focus sulle fasce costiere e sulle zone interne soggette a spopolamento, dove si stanno sperimentando modelli di rinaturalizzazione e recupero del patrimonio rurale abbandonato.

Non fermare lo sviluppo, ma orientarlo verso la qualità ambientale

L’analisi dei dati sul monitoraggio del consumo di suolo e dei servizi eco sistemici, in Calabria, rafforzano il messaggio del Rapporto ISPRA-SNPA 2025: «Contrastare il consumo di suolo non significa fermare lo sviluppo, ma orientarlo verso la rigenerazione e la qualità ambientale». Invertire la rotta è possibile sull’esempio di esperienze di rigenerazione e rinaturalizzazione. Insieme al rapporto anche l’EcoAtlante di Ispra: mappe interattive e scaricabili che consentono di osservare le trasformazioni del territorio e personalizzare le informazioni in base alle esigenze.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CONSUMO SUOLO
consumo suolo calabria
dati
Importanti
rapporto
rapporto ispra
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x