La svolta
Omicidio a Lamezia Terme, si è costituito il presunto assassino
L’uomo si è presentato dai Carabinieri insieme al suo avvocato
Pubblicato il: 24/10/2025 – 13:01
LAMEZIA TERME Si è costituito il presunto assassino di Emiliano Torcasio, 52enne ucciso nella notte sul lungomare di Lamezia Terme, in località Ginepri. L’uomo, Pasquale Colelli, accompagnato dal suo avvocato, si è presentato nella tarda mattinata al Comando Carabinieri di Lamezia dove, tutt’ora, è in corso il suo interrogatorio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima – che non ha precedenti penali – è stata colpita con diverse coltellate inferte con estrema violenza in varie parti del corpo, anche al volto. Sulla vicenda gli investigatori, al momento, mantengono uno stretto riserbo. (redazione@corrierecal.it)
