Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:58
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

La svolta

Omicidio a Lamezia Terme, si è costituito il presunto assassino

L’uomo si è presentato dai Carabinieri insieme al suo avvocato

Pubblicato il: 24/10/2025 – 13:01
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Omicidio a Lamezia Terme, si è costituito il presunto assassino

LAMEZIA TERME Si è costituito il presunto assassino di Emiliano Torcasio, 52enne ucciso nella notte sul lungomare di Lamezia Terme, in località Ginepri. L’uomo, Pasquale Colelli, accompagnato dal suo avvocato, si è presentato nella tarda mattinata al Comando Carabinieri di Lamezia dove, tutt’ora, è in corso il suo interrogatorio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima – che non ha precedenti penali – è stata colpita con diverse coltellate inferte con estrema violenza in varie parti del corpo, anche al volto. Sulla vicenda gli investigatori, al momento, mantengono uno stretto riserbo. (redazione@corrierecal.it)

In aggiornamento

Argomenti
CRONACA
morto ginepri
omicidio
Omicidio a Lamezia Terme
Categorie collegate
Cronaca
Lamezia Terme
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x