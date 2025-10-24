USIC Calabria esprime apprezzamento ai Carabinieri di Lamezia per la brillante operazione investigativa

la nota

LAMEZIA TERME USIC Calabria esprime apprezzamento ai Carabinieri della Stazione di Lamezia Terme Sambiase e della Compagnia di Lamezia Terme per la brillante operazione investigativa

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – Segreteria della Calabria esprime il più sincero apprezzamento ai colleghi della Stazione Carabinieri di Sambiase e, più in generale, a tutto il personale della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, per la brillante attività investigativa che ha portato all’arresto di tre persone ritenute responsabili dei due incendi dolosi verificatisi nella notte del 17 maggio scorso presso un laboratorio di pasticceria in piazza Fiorentino e una parruccheria in piazza 5 dicembre.

Grazie a un meticoloso lavoro d’indagine, sviluppato sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, i militari dell’Arma, guidati sapientemente dal Cap. Augusto Petrocchi, sono riusciti a raccogliere elementi probatori decisivi, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ricostruendo con competenza e determinazione la dinamica dei fatti.

Un’attività condotta con professionalità, dedizione e spirito di servizio, che conferma ancora una volta l’altissimo livello di efficienza e di impegno quotidiano dei Carabinieri lametini nel garantire la sicurezza del territorio e la tutela dei cittadini.

L’USIC Calabria evidenzia come nella Provincia di Catanzaro si stia registrando un nuovo impulso investigativo, favorito anche dalla guida energica e lungimirante del Colonnello Giovanni Pellegrino, recentemente insediatosi al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro.

Fin dal suo arrivo, il Colonnello Pellegrino ha indicato tra le priorità del suo mandato la lotta alla criminalità organizzata e alla “illegalità della porta accanto”, segnando un chiaro indirizzo operativo che sta già producendo risultati concreti sul territorio.

Il successo di questa operazione rappresenta il frutto di un lavoro di squadra, fatto di sacrificio, attenzione al dettaglio e senso del dovere: valori che incarnano pienamente lo spirito dell’Arma e che meritano il riconoscimento dell’intera comunità.

A tutti i colleghi impegnati in questa indagine, e a coloro che ogni giorno operano con la stessa passione e discrezione, va il plauso dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – Calabria, con l’auspicio che simili risultati possano continuare a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e Carabinieri.