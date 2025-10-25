Il Crotone cerca il riscatto sul campo della Cavese – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

CROTONE Il Crotone torna in campo oggi pomeriggio (ore 14:30) a Cava de’ Tirreni per affrontare la Cavese dopo l’inatteso ko casalingo contro il Monopoli. Alla vigilia, mister Emilio Longo ha tracciato un bilancio del momento rossoblù, sottolineando la solidità e la duttilità del gruppo. L’allenatore ha spiegato che la squadra ha imparato a gestire le diverse fasi della gara, alternando intensità e pazienza a seconda delle situazioni. Per lui ogni giocatore, titolare o subentrante, ha la stessa importanza: chi entra in corsa può cambiare l’inerzia del match e incidere più di chi parte dall’inizio. Riguardo agli avversari, Longo ha riconosciuto la forza della Cavese, capace di sporcare il gioco e ripartire con efficacia grazie alla compattezza e alla spinta emotiva. Per il tecnico, il Crotone dovrà restare concentrato, mantenere equilibrio e non cadere nella trappola dell’agonismo eccessivo. Sul fronte della formazione, resta il dubbio su Andreoni, alle prese con un fastidio muscolare, mentre Vinicius torna a disposizione dopo la squalifica. L’allenatore ha poi voluto alleggerire la pressione sui suoi uomini, ricordando che la squadra deve pensare solo a esprimere il massimo, senza sentirsi obbligata a vincere a tutti i costi. Longo ha infine evidenziato la solidità del gruppo, ricordando che il Crotone è ancora imbattuto in trasferta e che lo spogliatoio è unito e sereno. Una coesione che il tecnico considera la base su cui costruire continuità e risultati. A Cava de’ Tirreni, dunque, serviranno concentrazione, spirito di sacrificio e la capacità di adattarsi: qualità che Longo ritiene fondamentali per una squadra che vuole restare protagonista fino alla fine. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Amerighi, Awua, Munari, Macchi; Orlando, Sorrentino; Fusco. All.: Prosperi.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Berra, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius, Sandri; Zunno, Gomez, Maggio; Murano. All.: Longo