Il boss Pino Piromalli ricoverato al centro clinico del carcere di Opera
Era finito in carcere il 23 settembre perché coinvolto nell’operazione coordinata dalla Dda di Reggio Calabria denominata “Res Tauro”
REGGIO CALABRIA Le condizioni di salute del boss Pino Piromalli sarebbero precarie e per questo motivo si è reso necessario il ricovero al centro clinico del carcere di Milano Opera. A darne notizia è Gazzetta del Sud. A Milano, dunque, si occuperanno della salute dell’uomo finito in carcere lo scorso 23 settembre perché coinvolto nell’operazione coordinata dalla Procura antimafia di Reggio Calabria e denominata “Res Tauro”. L’inchiesta ha permesso di sostenere la qualificata e perdurante pericolosità sociale di alcuni indagati e di acquisire, attraverso mirati accertamenti di natura patrimoniale, significativi elementi sulla gestione unitaria della cosca Piromalli che opera come un’unica entità economica, i cui profitti illeciti vengono condivisi e distribuiti.
