Il boss Pino Piromalli ricoverato al centro clinico del carcere di Opera

il trasferimento

REGGIO CALABRIA Le condizioni di salute del boss Pino Piromalli sarebbero precarie e per questo motivo si è reso necessario il ricovero al centro clinico del carcere di Milano Opera. A darne notizia è Gazzetta del Sud. A Milano, dunque, si occuperanno della salute dell’uomo finito in carcere lo scorso 23 settembre perché coinvolto nell’operazione coordinata dalla Procura antimafia di Reggio Calabria e denominata “Res Tauro”. L’inchiesta ha permesso di sostenere la qualificata e perdurante pericolosità sociale di alcuni indagati e di acquisire, attraverso mirati accertamenti di natura patrimoniale, significativi elementi sulla gestione unitaria della cosca Piromalli che opera come un’unica entità economica, i cui profitti illeciti vengono condivisi e distribuiti.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

LEGGI ANCHE