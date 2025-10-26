Skip to main content

26/10/2025
il trasferimento

Il boss Pino Piromalli ricoverato al centro clinico del carcere di Opera

Era finito in carcere il 23 settembre perché coinvolto nell’operazione coordinata dalla Dda di Reggio Calabria denominata “Res Tauro”

Pubblicato il: 26/10/2025 – 10:52
REGGIO CALABRIA Le condizioni di salute del boss Pino Piromalli sarebbero precarie e per questo motivo si è reso necessario il ricovero al centro clinico del carcere di Milano Opera. A darne notizia è Gazzetta del Sud. A Milano, dunque, si occuperanno della salute dell’uomo finito in carcere lo scorso 23 settembre perché coinvolto nell’operazione coordinata dalla Procura antimafia di Reggio Calabria e denominata “Res Tauro”. L’inchiesta ha permesso di sostenere la qualificata e perdurante pericolosità sociale di alcuni indagati e di acquisire, attraverso mirati accertamenti di natura patrimoniale, significativi elementi sulla gestione unitaria della cosca Piromalli che opera come un’unica entità economica, i cui profitti illeciti vengono condivisi e distribuiti.

Breve storia del clan Piromalli, un triumvirato di vecchietti continua la saga della mafia imprenditrice

boss pino piromalli
clan piromalli
ndrangheta piromalli
ndrangheta reggio calabria
operazione res tauro
Cronaca
Reggio Calabria
