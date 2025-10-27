Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:38
la vittoria

Mario Antonio Amato è stato rieletto sindaco di Carfizzi

L’esito al termine della ripetizione delle elezioni nella sezione numero 2 disposta dal Tar e confermata dal Consiglio di Stato

Pubblicato il: 27/10/2025 – 19:20
CARFIZZI Mario Antonio Amato è stato rieletto sindaco di Carfizzi al termine della ripetizione delle elezioni nella sezione numero 2 disposta dal Tar della Calabria e confermata dal Consiglio di Stato. Il candidato della lista “Insieme per Carfizzi” ha ottenuto 156 voti, superando la sfidante Giovanna Macrì, della lista “Carfizzi – Progetto Comune”, che si é fermata a 122 preferenze. La ripetizione del voto era stata disposta dopo il riconteggio delle schede relativo alle elezioni comunali svoltesi il 9 giugno del 2024, da cui era emersa la mancanza di due schede nella sezione 2. Circostanza che aveva indotto gli organismi della giustizia amministrativa ad ordinare nuove elezioni limitatamente a quella singola sezione. Il nuovo scrutinio ha confermato e ampliato il vantaggio di Amato, che nelle precedenti elezioni aveva distaccato Giovanna Macrì per 15 voti. Adesso lo scarto, conteggiando i voti complessivi tra le due sezioni, è di 23 preferenze. Soddisfazione per l’esito della nuova votazione è stata espressa dai legali del sindaco Amato, Vittorio Gangale e Oreste Morcavallo. «Pur rispettando la decisione del Consiglio di Stato – hanno affermato – non abbiamo mai creduto che a Carfizzi si fosse verificato il cosiddetto fenomeno della scheda ballerina».

