Cosenza in apprensione per la scomparsa di Paolo Valentino

Le ricerche

COSENZA Cosenza è in apprensione dopo la misteriosa scomparsa di Paolo Valentino, 47 anni, di cui non si hanno notizie dalla scorsa notte. Familiari e amici, profondamente preoccupati, hanno lanciato un accorato appello alla cittadinanza, sperando che qualcuno possa fornire informazioni utili al ritrovamento. La scomparsa è stata denunciata alle autorità, che stanno seguendo il caso. Al momento della sparizione, l’uomo indossava una maglia nera, pantaloni neri e un giubbotto scuro. Tra i suoi tratti distintivi ci sono gli occhiali che porta abitualmente. I familiari chiedono a chiunque possa averlo visto o abbia informazioni di contattare immediatamente il numero 3774548435 o rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine.