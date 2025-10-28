Skip to main content

Cosenza in apprensione per la scomparsa di Paolo Valentino

L’uomo di 47 anni non è più stato visto dalla notte scorsa. Familiari e amici lanciano un appello alla cittadinanza per ritrovarlo

Pubblicato il: 28/10/2025 – 15:28
COSENZA Cosenza è in apprensione dopo la misteriosa scomparsa di Paolo Valentino, 47 anni, di cui non si hanno notizie dalla scorsa notte. Familiari e amici, profondamente preoccupati, hanno lanciato un accorato appello alla cittadinanza, sperando che qualcuno possa fornire informazioni utili al ritrovamento. La scomparsa è stata denunciata alle autorità, che stanno seguendo il caso. Al momento della sparizione, l’uomo indossava una maglia nera, pantaloni neri e un giubbotto scuro. Tra i suoi tratti distintivi ci sono gli occhiali che porta abitualmente. I familiari chiedono a chiunque possa averlo visto o abbia informazioni di contattare immediatamente il numero 3774548435 o rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine.

