Il Crotone torna a sorridere, batte il Foggia e vola agli ottavi

COPPA ITALIA SERIE C

CROTONE Dopo due sconfitte consecutive in campionato, il Crotone ritrova entusiasmo e solidità superando il Foggia di Delio Rossi per 1-0 allo Scida, conquistando il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Una vittoria firmata dal rigore di Gomez, capitano e leader, e costruita con determinazione e spirito di squadra. La gara si apre con un Crotone subito propositivo. Dopo appena dodici minuti Zunno prova a sorprendere la difesa rossonera, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Berra sfiora il vantaggio di testa sul successivo corner, ma la palla termina alta. Il Foggia reagisce con un paio di tentativi: Ilicic e Pazienza impegnano Sala, bravo a farsi trovare pronto. Alla mezzora arriva l’episodio chiave. Piovanello entra in area e viene atterrato da Castaldi: l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Sul dischetto si presenta Gomez, che fredda Magro con una conclusione precisa, portando avanti i rossoblù al 33’. Nel finale di primo tempo il Crotone prova a raddoppiare con Berra, ma il suo colpo di testa sfiora la traversa. Il secondo tempo si apre con il primo cambio del Foggia: Minelli prende il posto di Castaldi, già ammonito. Buttaro prova a spingere sulla destra ma conclude alto, mentre Piovanello continua a creare scompiglio sulla fascia, costringendo lo stesso Buttaro al fallo e all’ammonizione. Longo gestisce con intelligenza il vantaggio e al 64’ inserisce forze fresche con Stronati e Maggio. Proprio Stronati si rende subito protagonista con una cavalcata sulla destra e un cross per Gomez, il cui destro sfiora il palo. Il Foggia non molla e si fa vivo con Garofalo, ma Sala risponde da campione. Nel finale entrano anche Groppelli e Gallo per dare fiato a Guerra e Sandri. L’ultimo brivido arriva all’81’, quando Fossati, appena entrato, calcia a botta sicura trovando un’altra grande risposta di Sala, vero protagonista della serata insieme a Gomez. Dopo tre minuti di recupero, l’arbitro decreta la fine del match. Il Crotone vince 1-0 e conquista un successo prezioso che può rappresentare la svolta dopo le delusioni recenti in campionato. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CROTONE: Sala; Cocetta, Berra, Di Pasquale; Zunno, Vinicius, Calvano (19’st Stronati), Sandri (38’st Gallo), Guerra (38’st Groppelli); Piovanello (19’st Maggio), Gomez. A disp.: Merelli, Martino, Leo, Cargnelutti, Bruno, Vrenna, Marazzotti, Murano, Ricci. All. Longo

FOGGIA: Magro; Buttaro, Olivieri (14’st Garofalo), Castaldi (1’st Minelli); Winkelmann, Agnelli, Byar (14’st Panico), Pazienza, Felicioli (26’st Morelli); Bevilacqua (26’st Fossati), Ilicic. A disp.: Testa, Borbei, Pellegrino, Oliva, D’Amico, Sylla. All. Rossi

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata

MARCATORI: 33’pt Gomez (C) rig.

NOTE: spettatori 780. Ammoniti: Castaldi (F), Buttaro (F), Pazienza (F), Zunno (C), Morelli (F).