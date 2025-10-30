Incidente a Lamezia, scontro tra due auto nei pressi dello svincolo dei “Due Mari”

il sinistro

LAMEZIA TERME Un incidente è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 18:50, a Lamezia Terme, nei pressi dello svincolo “Due Mari”. Lo scontro è avvenuto tra una Citroen C5 e una Fiat Multipla, causando disagi alla viabilità ma con i rispettivi conducenti che non hanno riportato ferite. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, Distaccamento di Lamezia Terme. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Catanzaro per gli adempimenti di competenza. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso, successivamente ripristinato al termine delle operazioni.

