Luca Abete torna a Catanzaro con una tappa del tour motivazionale #NonCiFermaNessuno

CATANZARO Luca Abete torna in Calabria con la sua campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno, ideata nel 2014 e che sarà riproposta all’Università degli Studi Magna Graecia. «Un laboratorio itinerante di linguaggi della comunicazione che si aggiorna di continuo grazie a storie di vita vera – dice Abete. Racconti che restituiscono uno spaccato, quanto mai fedele, dei giovani in Italia. Sono dell’idea che non servono folle, ma serve qualcuno che ti guarda senza scappare. Che non ti giudica. Che non ti dice “passerà”, ma che dice “io per te ci sono”. E io per i ragazzi ci sono sempre».

Il Golden Buzzer della solitudine

All’appuntamento unico in Calabria ci saranno ospiti, sorprese, gadget e tante iniziative in cui si alterneranno momenti di divertimento e spunti di riflessione. Al centro, tematiche care alla community come la tutela dell’ambiente e la lotta alla violenza di genere, in un’esperienza pensata per coinvolgere e far riflettere. Un format, quello targato #NonCiFermaNessuno, che per l’undicesima edizione porta in dote il claim “Nessunə è solə” e una grande novità: il Golden Buzzer della Solitudine. «È un modo per trasformare un gesto semplice in un atto collettivo – prosegue Abete -. Rappresenta il rumore della solitudine: quello che solitamente viene taciuto ma che noi facciamo esplodere in un buzz. È gioco, curiosità, ma soprattutto un messaggio. Una richiesta di aiuto». Prevista la consegna del Premio #NonCiFermaNessuno ad uno studente o a una studentessa protagonista di una storia di resilienza e ispirazione per i coetanei. La campagna sociale motivazionale, che è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna il 4 novembre, a partire dalle ore 10:00, presso l’Auditorium Campus “Salvatore Venuta” dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. Previsto un intervento del Magnifico Rettore, Prof. Giovanni Cuda.

