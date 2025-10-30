Maltempo in arrivo, allerta arancione sulla fascia ionica. Prime scuole chiuse in Calabria

I rischi meteo

LAMEZIA TERME Dal Mediterraneo occidentale è in arrivo una nuova perturbazione di matrice atlantica che, dalla tarda serata di oggi, 30 ottobre, interesserà la Calabria con un peggioramento marcato delle condizioni meteo. Le piogge più abbondanti e i temporali più intensi sono attesi lungo i versanti ionici centro-meridionali, dove per la giornata di domani, 31 ottobre, si stimano accumuli pluviometrici superiori ai 100 millimetri in 12 ore. Sul resto del territorio regionale non mancheranno rovesci e temporali, ma di intensità più contenuta. sulla base di queste previsioni, la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta arancione sulla fascia ionica per la giornata di domani, gialla sul versante tirrenico.

Scuole chiuse

Intanto, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto per domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie. La decisione é stata presa in seguito all’allerta meteo arancione diramato dal Dipartimento regionale della Protezione civile. Il provvedimento adottato dal sindaco Fiorita riguarda anche i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, gli asili nido pubblici e privati e le ludoteche che ricadono nel territorio cittadino.