Sbarra: «Con il governo Meloni il Sud non è più periferia»

l’intervento a reggio

REGGIO CALABRIA Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, è intervenuto questo pomeriggio all’evento celebrativo per il centenario di Confindustria Reggio Calabria, che si è tenuto presso il Teatro “Francesco Cilea”. Nel suo intervento il Sottosegretario Sbarra ha sottolineato come questo traguardo «testimoni la forza e la capacità della Calabria, di Confindustria e delle parti sociali di essere protagonisti di uno sviluppo possibile dei territori, fondato sul lavoro e sull’impresa», evidenziando inoltre l’attuale fase di crescita concreta che sta interessando il Mezzogiorno: aumento del PIL, investimenti, occupazione. «Con il Governo Meloni in questi ultimi anni – ha dichiarato – sono stati creati 1,2 milioni di nuovi posti di lavoro stabili, oltre la metà dei quali nel Mezzogiorno», aggiungendo anche che «i dati Invitalia mostrano nel 2024 la nascita di 4.114 nuove imprese e il 51% ha sede al Sud».

«Mezzogiorno come vero motore del paese»

Soffermandosi sulle misure della Legge di Bilancio 2026, Sbarra ha ricordato oltre agli interventi per sostenere i salari dei lavoratori, l’aumento degli stanziamenti alla sanità, alla famiglia, la riduzione delle tasse al ceto medio, il rifinanziamento della ZES Unica con 2,3 miliardi di euro – il più alto dall’istituzione della misura – e la sua strutturalità triennale, con slittamento a gennaio delle comunicazioni integrative; gli incentivi alle assunzioni di giovani, donne, lavoratori svantaggiati, nelle regioni ZES; il rifinanziamento della Nuova Sabatini; i fondi per la Nuova Transizione 5.0 e i Contratti di sviluppo. «Il Governo Meloni – ha concluso il Sottosegretario – è impegnato con una visione unitaria, coordinata, concreta di politiche e investimenti per rafforzare il ruolo del Mezzogiorno come vero motore di sviluppo dell’intero Paese. Il Sud non è più periferia, ma grazie al protagonismo del mondo dell’impresa e del lavoro, delle istituzioni nazionali locali è parte integrante e sempre più protagonista della crescita nazionale».

