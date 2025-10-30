Voto unanime in Senato sulla risoluzione TEA: la soddisfazione di Confagricoltura

l’approvazione

Confagricoltura accoglie con soddisfazione l’approvazione all’unanimità in IX Commissione Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) della risoluzione che impegna il governo a intraprendere ogni azione utile a trovare un’intesa nell’ambito dei negoziati europei per l’approvazione del Regolamento per la coltivazione di piante ottenute con le nuove tecniche genomiche.

«Il voto odierno della risoluzione – si legge in una nota – segue di poche settimane l’invito del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a favore di un sostegno politico del nostro Paese, visto il ruolo importante che l’Italia può rivestire in Europa per superare l’attuale situazione di stallo e, quindi, per proseguire i triloghi con l’obiettivo di stabilire un quadro normativo capace di sostenere l’innovazione, la sostenibilità e la competitività dell’agricoltura.

La Confederazione ha più volte evidenziato la necessità che l’Europa legiferi al più presto possibile sulle Tecniche di Evoluzione Assistita. L’apertura al compromesso – ricorda Palazzo della Valle – è necessaria per poter riprendere i negoziati interistituzionali sulla proposta di regolamento sulle TEA e raggiungere un accordo senza ulteriori ritardi: ogni esitazione rischia di compromettere la sostenibilità e la competitività del comparto agricolo.

È quindi importante che la IX Commissione Senato, presieduta da Luca De Carlo, abbia votato all’unanimità la risoluzione, sottoscritta dai gruppi di FdI e Lega e dalla senatrice Silvia Fregolent per impegnare il governo in questa direzione».