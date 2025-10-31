Irto: «Puntiamo a una sorta di “governo ombra”. Tridico? Sosterremo ogni sua scelta»

le “ferite” del dopo voto

CATANZARO «Ci riuniamo per vedere le tante cose che non sono andate alle ultime elezioni. Il Pd ha retto ma questo non ci può consolare perché purtroppo la coalizione ha avuto difficoltà, soprattutto in alcuni territori. Noi abbiamo il compito e la responsabilità di mettere in campo un progetto ampio e a largo per il futuro e a noi servono anche delle riflessioni su come ripartire in alcune grandi aree urbane e in alcuni territori, e su come ripensare il nostro radicamento territoriale». Lo ha detto il segretario del Pd Calabria, il senatore Nicola Irto, alla direzione regionale del partito riunita oggi a Lamezia Terme per una analisi del voto del 5 e 6 ottobre ma anche per uno sguardo in prospettiva sul ruolo del Pd e del centrosinistra nella legislatura regionale che sta per partire ufficialmente.

Il futuro della coalizione

Anzitutto da Irto una analisi del voto delle Regionali: «È stata una campagna elettorale fatta in tutta fretta, in salita. Adesso il compito delle forze di centrosinistra, che sono riuscite a mettersi assieme, è anche quello di mettere in campo idee nuove e un percorso di costruzione e ricostruzione del centrosinistra. Bisogna avere la capacità di una riapertura e di un coinvolgimento di energie fresche che sono andate altrove in questi anni: c’è un lavoro lungo da fare, un lavoro che – ha aggiunto il segretario del Pd – riguarda il Pd ma anche tutto il centrosinistra, in Calabria come in Italia».

Il tema della leadership

Per Irto inoltre «è necessario costruire una leadership forte: io riconosco e ringrazio Tridico per l’importante lavoro che ha fatto, per essersi messo a disposizione, per aver fatto una campagna elettorale tutta in salita, e ad agosto sostanzialmente. E’ da lì che bisogna ripartire. Comunque c’è il patrimonio di un centrosinistra che si è messo insieme e che ha evitato gli errori e le divisioni del passato. Ora occorre però irrobustire un progetto politico che in questa campagna elettorale probabilmente è mancato». Quanto al futuro di Tridico, che secondo i “bene informati” sceglierà di restare in Europa annunciando la sua scelta nel primo Consiglio regionale, Irto ha osservato: «Valuterà lui le decisioni che riterrà più opportune. Come Pd democratico non avremo nulla da dire rispetto alle scelte che lui farà. Sicuramente Tridico ha un ruolo importante per la Calabria anche dalla postazione di Bruxelles nell’Europarlamento, ma deciderà lui. Io non so cosa deciderà di fare, sicuramente quello che deciderà di fare avrà il sostegno della coalizione e del Pd».

Quale opposizione?

In ogni caso, ora per il Pd e il centrosinistra si apre un’altra stagione di minoranza a Palazzo Campanella: «Bisogna tarare un’opposizione forte e netta ma che abbia soprattutto la caratteristica di una proposta politica. Quindi – ha concluso Irto – dovremo avere la capacità di mettere in campo una proposta politica sui singoli dossier, sui singoli temi, fare proposte alternative. Non dico un “governo ombra” ma una cosa simile: bisogna fare delle proposte vere e farsi percepire dalla Calabria come un’alternativa credibile e forte e soprattutto che abbia un programma vero nella testa e nel cuore perché la Calabria va governata». (a. cant.)

