Maltempo, violento temporale sul Soveratese: allagamenti e disagi – VIDEO

la bomba d’acqua

CATANZARO Continua il maltempo che si è abbattuto dalle prime ore di questa mattina nel Catanzarese, in particolare sulla costa ionica. La Prefettura sta monitorando la situazione, dopo che già ieri con l’avviso della Protezione civile erano state emesse 35 ordinanze per chiusura scuole con l’attivazione di 8 COC, Centri operativi comunali. Ripristinata la viabilità lungo la SS 106 nei tratti che, in particolare, attraversa i Comuni di Cropani, Simeri Crichi, Sellia Marina e Belcastro dove la concentrazione di detriti lungo la carreggiata alimentata dall’esondazione di un torrente della zona ha determinato in mattinata forti rallentamenti. Pioggia forte a Soverato, dove diverse strade si sono allagate creando disagi al traffico. L’intensità delle piogge ha causato anche la caduta di 3 tralicci dell’Enel nel territorio del Marcedusa dove stanno operando tecnici dell’Azienda per la riattivazione di alcune utenze rimaste temporaneamente senza fornitura elettrica. La Prefettura ha raccomandato di limitare le uscite, specie in costanza di eventi particolarmente acuti noti come “bombe d’acqua” evitando ogni possibile situazione di pericolo riferibile al passaggio a ridosso delle aree a più elevato rischio allagamento o di inondazione come sottovie, argini di corsi d’acqua e ponti.

Il video:

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato