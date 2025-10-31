Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:55
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 4 minuti
Cambia colore:
 

infrastrutture strategiche

Zes Unica, Orsini a Reggio Calabria: «I 5,6 miliardi spesi hanno generato 28 miliardi di investimenti e 35 mila assunzioni»

Un teatro pieno e un’atmosfera composta, al Teatro Francesco Cilea, per celebrare i 100 anni di Confindustria Reggio Calabria

Pubblicato il: 31/10/2025 – 9:54
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Zes Unica, Orsini a Reggio Calabria: «I 5,6 miliardi spesi hanno generato 28 miliardi di investimenti e 35 mila assunzioni»

REGGIO CALABRIA Un teatro pieno e un’atmosfera composta, quella del Teatro Francesco Cilea, per celebrare i 100 anni di Confindustria Reggio Calabria. Ad aprire la serata, dopo i saluti istituzionali, è stato il presidente degli industriali reggini Domenico Vecchio, che ha ricordato come la sede reggina sia «la più antica delle sedi territoriali calabresi», sottolineando «la responsabilità morale e storica di rappresentare un sistema che attraversa le epoche e guarda avanti». «Oggi – ha affermato – i sentimenti che ci uniscono sono orgoglio, appartenenza e vanto. Le nostre imprese storiche hanno saputo affrontare il cambiamento puntando su innovazione, sostenibilità e digitalizzazione. Abbiamo contribuito a costruire una Calabria diversa, più consapevole del proprio valore».
Accanto a lui, il presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra, il presidente della Regione Roberto Occhiuto e il presidente Unindustria Calabria Aldo Ferrara.
Proprio Aldo Ferrara ha sottolineato la centralità della regione nei nuovi scenari economici: «La Calabria è un territorio strategico. Oggi non si può pensare a un’Italia proiettata nel mondo senza guardare al nostro porto, alla nostra posizione geografica, alle nostre competenze. Dobbiamo rafforzare le infrastrutture e aprire un grande piano export».

Al centro degli interventi, il tema delle infrastrutture strategiche: il porto di Gioia Tauro, l’aeroporto dello Stretto, e il Ponte sullo Stretto come opera di integrazione e sviluppo

Anche il governatore della Calabria Roberto Occhiuto è salito sul palco per festeggiare i 100 anni di Confindustria Reggio Calabria. Nella sue parole grande apprezzamento per la collaborazione con Confindustria: «Sono molto soddisfatto del lavoro che Confindustria ha svolto al servizio della Calabria negli ultimi quattro anni perché mi ha dato grandissimi suggerimenti, tante idee e grazie a queste idee e a questi suggerimenti siamo riusciti ad attivare una spesa di oltre 800 milioni di euro in quattro anni a favore delle imprese, con un tiraggio straordinario perché molte imprese hanno avuto la possibilità di ricorrere agli strumenti per avere ristorati i costi maggiori derivanti dall’energia».
Il sottosegretario Luigi Sbarra ha sottolineato il ruolo crescente del Sud nella crescita nazionale: «Il Mezzogiorno non è più periferia, ma motore dello sviluppo. Con la ZES Unica e gli incentivi stiamo costruendo una crescita strutturale. E sul Ponte: nessun passo indietro».
Un momento dal forte valore identitario è stato quello della premiazione dei Past President e delle Imprese Storiche, che hanno segnato la vita produttiva del territorio.
Sul grande palco del Cilea poi è toccato al giornalista Giampaolo Latella intervistare il presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini che ha parlato di innovazione, export e continuità delle politiche industriali come traiettorie della crescita dei prossimi anni.
«Noi non abbiamo bocciato la manovra, – ha detto Orsini – stiamo dicendo una cosa diversa: serve un piano industriale del Paese con misure che abbiano almeno un respiro triennale. Per costruire e fare un investimento in Italia servono almeno tre anni. Se vogliamo convincere gli imprenditori a investire, serve tempo e continuità. Ci auspichiamo che le misure, soprattutto su iper e super ammortamento, possano avere una durata triennale». Orsini ha poi ribadito l’importanza della ZES Unica: «Sappiamo quanto ha fatto bene a questo territorio: i 5,6 miliardi spesi negli ultimi due anni hanno generato 28 miliardi di investimenti e 35 mila assunzioni. È la via giusta».
Al termine degli interventi istituzionali, la celebrazione ha lasciato spazio alla musica. Il palcoscenico del Cilea si è trasformato in luogo di suggestione e ascolto per il concerto celebrativo che ha visto protagonisti Lucrezia Lavino Mercuri e Aurelio Marco Raco.
La loro esibizione, intensa, ha accompagnato idealmente il pubblico in un viaggio tra memoria e futuro, intrecciando classici della tradizione e brani contemporanei. Un momento importante per ricordare che l’impresa è anche cultura, sensibilità, capacità di tenere insieme territori, persone e visioni. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
100 anni confindustria
CONFINDUSTRIA REGGIO CALABRIA
Emanuele Orsini
In evidenza
ROBERTO OCCHIUTO
zes unica
Categorie collegate
Economia
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x