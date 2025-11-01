Skip to main content

Governo Meloni, Wanda Ferro: «Alla guida del Paese un’alleanza stabile e coesa»

Il sottosegretario all’Interno all’iniziativa promossa da FdI a Catanzaro. «In questi tre anni il bilancio è positivo. Sul Ponte andiamo avanti»

CATANZARO «Tre anni di governo Meloni rappresentano un bilancio positivo». Lo ha affermato il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, coordinatore di Fratelli d’Italia in Calabria, intervenendo a Catanzaro a un incontro promosso da Fratelli d’Italia per i tre anni di governo Meloni. Secondo Ferro «ci sono stati provvedimenti importanti, a partire dal decreto legge sulla giustizia, chiesto a gran voce dai cittadini e che, secondo i sondaggi, incontra il favore del 71% degli italiani. Si aggiunge la rimodulazione dei fondi di coesione, con un saldo positivo per sicurezza, famiglia e imprese, e l’attenzione rivolta a temi centrali come l’agricoltura. Credo che questo ci venga riconosciuto in modo unanime. È anche – ha aggiunto il sottosegretario all’Interno – il governo più longevo della Repubblica, il terzo per durata, caratterizzato da un’alleanza stabile e coesa. Un governo frutto non di accordi di palazzo, ma del potere che riconosciamo come unico legittimo, quello del popolo sovrano».

I temi in agenda

Rispondendo alle domande dei giornalisti sui rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto e sulla rimodulazione dei fondi destinati alla Statale 106, Ferro ha spiegato: «La Calabria non ne esce impoverita. Rispetto alla Corte dei Conti e ai rilievi che sono stati posti, probabilmente c’è stata qualche disattenzione, ma non da parte del governo. Per noi è un’opera importante e continueremo ad andare avanti». La sottosegretaria ha poi evidenziato il significato dell’incontro nel capoluogo calabrese: «Celebriamo tre anni di governo con Gigi Sbarra, che ha una delega importante come quella per il Sud, e con la presenza per me graditissima del ministro Orazio Schillaci, che ho voluto fortemente. Credo che la sanità e la salute debbano essere sempre e comunque al centro di una città e di una regione che, attraverso professionisti validi e di alta competenza, ha dimostrato di essere all’altezza. Possiamo sicuramente – ha concluso Ferro – come già annunciato da Giorgia Meloni, iniziare il percorso per l’uscita dal commissariamento sanitario». (c. a.)

