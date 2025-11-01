Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:53
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

I soccorsi

Incidente sull’A2 tra Falerna e Lamezia, feriti e lunghe code

Lo scontro è avvenuto tra quattro auto. Intervenuti sanitari e vigili del Fuoco

Pubblicato il: 01/11/2025 – 7:11
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Incidente sull’A2 tra Falerna e Lamezia, feriti e lunghe code

LAMEZIA TERME Un incidente stradale avvenuto alle 21.10 di ieri sera ha visto coinvolte quattro auto. Lo scontro è avvenuto sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna, al km 311. Una persona rimasta contusa è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferita presso la struttura ospedaliera di Lamezia Terme per ulteriori controlli. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, e poi il personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale e la Polizia Stradale per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. L’impatto e le operazioni di soccorso hanno creato disagi alla circolazione e lunghe code, superiori anche a 6 km.

Argomenti
falerna lamezia
feriti lamezia falerna
incidente autostrada falerna lamezia
INCIDENTE LAMEZIA
Rilevanti
scontro auto a2
scontro auto svincoli
Categorie collegate
Cronaca
Lamezia Terme
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x