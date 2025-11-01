Incidente sull’A2 tra Falerna e Lamezia, feriti e lunghe code

I soccorsi

LAMEZIA TERME Un incidente stradale avvenuto alle 21.10 di ieri sera ha visto coinvolte quattro auto. Lo scontro è avvenuto sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna, al km 311. Una persona rimasta contusa è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferita presso la struttura ospedaliera di Lamezia Terme per ulteriori controlli. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, e poi il personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale e la Polizia Stradale per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. L’impatto e le operazioni di soccorso hanno creato disagi alla circolazione e lunghe code, superiori anche a 6 km.