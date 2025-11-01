Nubifragio tra Catanzaro e Crotone, Confagricoltura: «Servono misure concrete contro i cambiamenti climatici»

ferma e determinata solidarietà

«Ieri l’ennesimo nubifragio, tra le province di Catanzaro e Crotone, ha posto nuovamente all’attenzione il tema dei cambiamenti climatici, ancora una volta infatti, come ciclicamente accade, assistiamo ad eventi avversi di particolare intensità che determinano disagi, danni e pericoli. Ad essere colpite sono infrastrutture pubbliche, viabilità, aziende agricole. Confagricoltura esprime intanto il proprio grazie ai Vigili del Fuoco che per l’intera giornata e fino a notte sono stati impegnati in decine di interventi, affrontando situazioni di pericolo, traendo in salvo persone, manifestando vicinanza operativa a chi si trovava in condizione di difficoltà». Lo scrivono in una nota Alberto Statti e Raffaele Stanizzi, rispettivamente Presidente di Confagricoltura Calabria e Presidente di Confagricoltura Catanzaro.

«Allo stesso modo – si legge ancora nella nota – esprimiamo la più ferma e determinata solidarietà alla famiglia Nisticò, il fulmine che ha colpito il magazzino agricolo della loro azienda ha infatti causato un incendio con danni di particolare entità. Da subito ci adopereremo per andare incontro alle necessità di questa azienda agricola, verificando quali strade siano percorribili per un aiuto concreto e destinato a ripristinare la piena operatività del fabbricato distrutto. Va da sè, tuttavia, che al di là della singola vicenda, quanto accaduto ieri è solo l’ultimo episodio, le cronache degli ultimi anni segnalano infatti un aumento esponenziale di eventi atmosferici che colpiscono le aziende agricole rendendo ulteriormente difficili quei percorsi di di crescita già messi a dura prova da costi di produzione e condizioni di mercato non esattamente semplici». «Confagricoltura è fermamente convinta che quello dei cambiamenti climatici e dei conseguenti danni siano temi centrali se si vuole realmente tutelare il settore primario, il suo ruolo economico, produttivo ed occupazionale. Occorrono adeguamenti normativi, infrastrutture adeguate, una più conveniente e diffusa estensione delle polizze assicurative con la riduzione dei costi a carico degli agricoltori, una più stretta collaborazione tra pubblica amministrazione e sistema assicurativo per accelerare le procedure di ristoro dei danni. Sono temi da porre anche all’attenzione dell’Unione Europea, il combinato disposto tra prolungati periodi di siccità nel periodo estivo e poi nubifragi in autunno ed inverno è divenuto, oggettivamente, insostenibile».