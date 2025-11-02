Crotone, adesso è crisi: il Trapani espugna lo “Scida” al 98′

serie c

CROTONE Doveva essere la partita della svolta, è diventata invece l’ennesima ferita. All’“Ezio Scida” il Crotone di Emilio Longo incassa una sconfitta che fa male più del risultato: un 1-2 maturato all’ultimo respiro, con il colpo di testa di Grandolfo al 98’ che ha gelato lo stadio di casa e allunga la crisi dei rossoblù. La squadra calabrese, reduce da due ko consecutivi in campionato, aveva assaporato il successo dopo un buon primo tempo e un dominio quasi totale nella ripresa, ma ancora una volta ha pagato la mancanza di lucidità e concretezza nei momenti chiave. Il Crotone parte forte, crea, segna e si illude. Al 17’ capitan Gomez sblocca la gara di testa su cross di Zunno, coronando un avvio brillante. Ma la gioia dura appena un minuto: al 18’ il Trapani risponde con Fischnaller, che approfitta di un’incertezza difensiva e riporta subito il punteggio in parità. Da quel momento la partita cambia volto: il Crotone continua a fare la gara, ma fatica a concretizzare. Il Trapani, ordinato e cinico, aspetta il momento giusto. Nel secondo tempo Longo inserisce Piovanello per dare più vivacità all’attacco, e la mossa sembra funzionare. I rossoblù schiacciano gli ospiti nella loro metà campo, costruiscono diverse occasioni e protestano per un contatto in area sullo stesso Piovanello, giudicato però lieve dal direttore di gara. L’assalto finale non porta frutti: al 90’ Gomez spreca una punizione dal limite e al 98’, sull’ultimo corner del match, arriva la doccia gelata. Cross perfetto, Grandolfo stacca in cielo e fa 1-2, regalando al Trapani una vittoria tanto inattesa quanto pesantissima. Per il Crotone è notte fonda: tre sconfitte di fila e una squadra che, pur giocando discretamente, non riesce più a vincere. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CROTONE: Merelli; Andreoni (5’pt Berra), Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Sandri (39’st Calvano), Vinicius; Zunno (39’st Gallo), Gomez, Maggio; Murano (9’st Piovanello). A disp.: Sala, Martino, Cocetta, Vrenna, Groppelli, Stronati, Bruno, Marazzotti, Leo. All. Longo

TRAPANI: Galeotti; Ciotti (32’st La Sorsa), Negro, Stramaccioni, Giron; Carriero (13’st Kirwan), Di Noia, Celeghin; Fischnaller (32’st Marcolini); Grandolfo, Vazquez (13’st Canotto). A disp. : Ujkaj, Salamone, Salines, Moie, Ciuferri, Pirrello, Motoc, Podrini, Palmieri. All. Aronica

ARBITRO: Castellone di Napoli RETI: 17’pt Gomez (C), 18’pt Fischnaller (T), 47’st Grandolfo (T)

NOTE: ammoniti: Ciotti (T), Celeghin (T). Spettatori: 3.897.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato