Evasione dell’Iva e dell’Ires, assolto un 73enne imprenditore cosentino

la sentenza

COSENZA Il tribunale di Cosenza (giudice Squillaci) ha assolto G.A., 73enne imprenditore cosentino, difeso dall’avvocato Mattia Caruso. Era accusato di aver evaso l’iva per un importo superiore a 78mila euro per l’annualità 2013, e di 242 mila euro per l’annualità 2024 e Ires pari a oltre 119mila euro. Il legale ha dimostrato, all’esito dell’esame dell’ispettore dell’agenzia delle entrate, l’insussistenza delle contestazioni elevate all’esito di un accertamento eseguito in modalità induttiva. (f.b.)