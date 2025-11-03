Si legge in: 1 minuto
Evasione dell’Iva e dell’Ires, assolto un 73enne imprenditore cosentino
La decisione del tribunale di Cosenza. L’imputato è difeso dall’avvocato Mattia Caruso
Pubblicato il: 03/11/2025 – 19:52
COSENZA Il tribunale di Cosenza (giudice Squillaci) ha assolto G.A., 73enne imprenditore cosentino, difeso dall’avvocato Mattia Caruso. Era accusato di aver evaso l’iva per un importo superiore a 78mila euro per l’annualità 2013, e di 242 mila euro per l’annualità 2024 e Ires pari a oltre 119mila euro. Il legale ha dimostrato, all’esito dell’esame dell’ispettore dell’agenzia delle entrate, l’insussistenza delle contestazioni elevate all’esito di un accertamento eseguito in modalità induttiva. (f.b.)
