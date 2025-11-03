Fabrizio Augimeri confermato portavoce del governatore calabrese Roberto Occhiuto

la nomina

CATANZARO Con il decreto n. 69 del 3 novembre 2025, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha nominato Fabrizio Augimeri portavoce della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 giugno 2000 n. 150 sulla disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Per Augimeri si tratta di una conferma.

La nomina, di natura fiduciaria e a tempo determinato, rientra tra gli incarichi di diretta collaborazione del presidente e sarà formalizzata tramite contratto individuale di lavoro subordinato. Il portavoce – come riportato da decreto – curerà i rapporti del presidente con i media, la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, assicurando la gestione unitaria dell’immagine istituzionale della presidenza.

Il decreto specifica che il professionista non potrà svolgere, per tutta la durata dell’incarico, attività nei settori radiotelevisivo, giornalistico, della stampa e delle relazioni pubbliche, in conformità con le disposizioni di legge. L’incarico durerà fino alla cessazione della carica del presidente della Giunta, salvo revoca anticipata in caso di sopravvenuta incompatibilità o di venir meno dell’elemento fiduciario. La copertura finanziaria è assicurata dal bilancio regionale 2025/2027, sul capitolo U9010100301.

Il decreto, sottoscritto digitalmente dal presidente Roberto Occhiuto e dal Direttore generale del Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”, Marina Petrolo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (Burc) e sul sito istituzionale della Regione, in ottemperanza alle norme sulla trasparenza amministrativa.

