Vigna confermato capo gabinetto del presidente Occhiuto. Lavorerà gratis

la “nuova” regione

CATANZARO Luciano Vigna confermato capo gabinetto del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto. La nomina è stata disposta oggi con un decreto dello stesso Occhiuto, nel quale si specifica che l’incarico a Vigna è stato “conferito e accettato a titolo gratuito”, pertanto il decreto di Occhiuto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Lo stesso Vigna ha trasmesso l’autorizzazione a svolgere l’incarico da parte del presidente di Arrical, l’Autorità regionale Rifiuti e Risorse idriche, nella quale Vigna ricopre il ruolo di direttore generale. Come vice capo di gabinetto del governatore Roberto Occhiuto è stata confermata la dottoressa Maria Cantarini. Anche in questo caso il decreto è stato firmato dallo stesso presidente della Regione. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato