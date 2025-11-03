Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:01
la “nuova” regione

Vigna confermato capo gabinetto del presidente Occhiuto. Lavorerà gratis

Decreto del governatore senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Per Vigna c’è l’autorizzazione del presidente dell’Arrical. Maria Cantarini vice

Pubblicato il: 03/11/2025 – 18:11
CATANZARO Luciano Vigna confermato capo gabinetto del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto. La nomina è stata disposta oggi con un decreto dello stesso Occhiuto, nel quale si specifica che l’incarico a Vigna è stato “conferito e accettato a titolo gratuito”, pertanto il decreto di Occhiuto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.  Lo stesso Vigna ha trasmesso l’autorizzazione a svolgere l’incarico da parte del presidente di Arrical, l’Autorità regionale Rifiuti e Risorse idriche, nella quale Vigna ricopre il ruolo di direttore generale. Come vice capo di gabinetto del governatore Roberto Occhiuto è stata confermata la dottoressa Maria Cantarini. Anche in questo caso il decreto è stato firmato dallo stesso presidente della Regione. (c. a.)

