Legalità, Usic incontra il neo assessore Montuoro. «Illustrata la proposta per il riutilizzo dei beni confiscati»

l’incontro

VIBO VALENTIA «Una conversazione aperta, che si è svolta in un clima molto cordiale, nel corso della quale abbiamo toccato molti temi cruciali e condiviso la necessità di interventi strategici per migliorare la vita degli appartenenti alle Forze dell’ordine e delle loro famiglie». Francesco Di Nuzzo, segretario nazionale dell’Unione sindacale italiana carabinieri (Usic) e coordinatore del Sud Italia, con delega alla Formazione, ha definito così l’incontro di questa mattina, alla Cittadella di Germaneto, con il neoassessore regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro, a cui il presidente Roberto Occhiuto ha assegnato competenze in materia di Personale, legalità, sicurezza e valorizzazione dei beni confiscati e ambiente. «Ci siamo confrontati – aggiunge Di Nuzzo – a 360 gradi su svariati argomenti, ma quelli sui quali abbiamo acceso i riflettori sono stati l’impegno di garantire con regolarità i fondi per il trasporto ‘agevolato’ sui mezzi pubblici regionali, nonché di cercare di realizzare una nostra proposta per il riutilizzo dei beni confiscati ovvero di destinarli ad alloggi di servizio per le Forze dell’ordine oppure a centri di aggregazione o ricreativi per questa categoria di lavoratori e per i loro familiari, ciò agevolerebbe – sottolinea Di Nuzzo – la presenza e la permanenza degli stessi e delle loro famiglie, che spesso devono confrontarsi con realtà locali in cui non ci sono strutture di svago o educative per i loro figli». Di Nuzzo, che ringrazia «l’assessore Montuoro per l’attenzione e la disponibilità dimostrate», conclude: «È proprio nello spirito della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, che si celebra in tutto il Paese, che ribadiamo la nostra volontà di collaborare con le istituzioni per incrementare quel percorso virtuoso di crescita a beneficio dei territori».