06/11/2025
Farmacia private in sciopero: oltre 60 mila farmacisti chiedono il rinnovo del contratto collettivo

Oggi previste manifestazioni in tutta Italia. I sindacati denunciano «l’atteggiamento di chiusura al confronto costruttivo» di Federfarma

Pubblicato il: 06/11/2025 – 7:33
Oggi i dipendenti delle farmacie private incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro. Lo sciopero nazionale, proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, coinvolgerà oltre 60mila lavoratrici e lavoratori in tutta Italia a sostegno del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto il 31 agosto 2024. Le organizzazioni sindacali denunciano «l’atteggiamento di chiusura e di indisponibilità al confronto costruttivo» di Federfarma, che «continua a negare aumenti retributivi adeguati al costo della vita e il riconoscimento del valore professionale di chi garantisce ogni giorno un servizio sanitario di prossimità, fondamentale per milioni di cittadini». «Le farmacie private sono presidi sanitari e sociali essenziali – sottolineano Filcams, Fisascat e Uiltucs – e la professionalità di farmaciste e farmacisti merita rispetto, riconoscimento e tutele contrattuali all’altezza delle competenze richieste dal servizi».

Le manifestazioni

I sindacati ricordano di aver avanzato proposte sostenibili per un rinnovo che assicuri giusti aumenti salariali, una migliore conciliazione tra vita e lavoro, percorsi formativi e valorizzazione delle competenze, anche in relazione all’evoluzione verso la farmacia dei servizi. «Federfarma torni al tavolo e chiuda rapidamente la trattativa – concludono le tre sigle – dimostrando di voler davvero tutelare chi lavora nelle farmacie private, riconoscendo un contratto che rispecchi il valore reale della professione». Lo sciopero nazionale è stato dichiarato nel rispetto delle leggi e delle normative in essere. Oggi la mobilitazione attraverserà l’intero Paese con presidi e manifestazioni organizzati nelle principali città italiane, anche a Reggio Calabria in Piazza Italia.

