Ceramista ferito da un lampione a Pizzo, il sindaco: «È giusto che venga fatta chiarezza»

il caso

PIZZO La Procura di Vibo Valentia cercherà di far luce su quanto accaduto a Pizzo lo scorso lunedì, quando Antonio Ditto, storico ceramista originario di Seminara, è rimasto gravemente ferito a causa del crollo di un lampione della luce ed è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Catanzaro. L’incidente è avvenuto durante la Fiera di Ognissanti che si tiene nella piazza centrale della città napitina, adiacente al Castello. Il palo si è improvvisamente staccato, forse appesantito dalle luminarie, cedendo sullo stand del ceramista. Il sindaco di Pizzo Sergio Pititto, a margine dell’evento della Cisl all’Istituto Nautico, si è detto «rammaricato» per quanto successo e ha manifestato «vicinanza» alla famiglia dell’artigiano. «Stiamo cercando di capire perché è successo, noi abbiamo sicuramente a cuore la sicurezza». Sul caso la Procura di Vibo Valentia, guidata dal procuratore capo Camillo Falvo, ha aperto un fascicolo per capire se ci sono state eventuali inadempienze o responsabilità. «È giusto – commenta Pititto – che ci sia nell’immediato chiarezza e giustizia riguardo quello che è successo». (ma.ru.)

