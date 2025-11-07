Cercano di far esplodere una palazzina, arrestata una coppia a Rende

paura in centro

RENDE Due persone sono accusate di strage in concorso e danneggiamento, oltre che di atti persecutori per uno dei due. Entrambe sono state arrestate dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Rende, in seguito alla convalida da parte del gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la coppia avrebbe tentato di provocare l’esplosione di una palazzina nei pressi del centro storico del comune di Rende, saturando l’ambiente di gas con una bombola lasciata con la valvola aperta e cercare di innescare l’esplosione con un accendino, oltre a danneggiare un’auto in sosta. Il tentativo è stato fermato dall’intervento tempestivo dei Carabinieri dopo la segnalazione di un cittadino, scongiurando così una possibile tragedia che avrebbe potuto causare gravi conseguenze per l’incolumità dei residenti.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato