Comune di Rende, la Corte dei Conti accerta il raggiungimento dell’equilibrio finanziario

RENDE La Corte dei Conti in data odierna ha notificato il provvedimento con il quale ha accertato il raggiungimento dell’equilibrio finanziario al termine del periodo di durata decennale del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Commissario straordinario del Comune di Rende con deliberazione n. 36/2013 e poi rimodulato con deliberazione n. 46/2014.

Il sindaco Sandro Principe esprime la propria soddisfazione per il risultato conseguito: «Siamo veramente soddisfatti di aver raggiunto questo ulteriore risultato così importante per la nostra comunità a pochi mesi dal nostro insediamento. Questo ci consentirà di attuare con maggiore serenità l’imponente programma elettorale sul quale i cittadini ci hanno dato fiducia. Ringrazio tutti gli amministratori, segretari, dirigenti e funzionari che in questi anni hanno contribuito al rispetto del piano di riequilibrio. Ringrazio, inoltre, la Corte dei Conti per l’attività e il monitoraggio svolto per il risanamento dell’Ente».