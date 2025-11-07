Ferrara: «Da Occhiuto grande attenzione rispetto alle questioni sollevate da Unindustria»

tra politica ed economia

CATANZARO Con l’avvio ufficiale del lavoro della nuova Giunta regionale, segnato dalla prima riunione dell’esecutivo, il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara e il presidente della Regione Roberto Occhiuto sono tornati a incontrarsi per riaprire il confronto sui temi dello sviluppo economico e del sostegno alle imprese calabresi.

Al decimo piano della Cittadella regionale, Occhiuto ha accolto Ferrara per una riunione che ha quindi confermato la volontà di dare continuità al dialogo avviato nel precedente mandato, partendo dai risultati concreti ottenuti grazie alla piattaforma condivisa tra Regione e Unindustria. Base della riunione è stato il documento programmatico presentato da Unindustria ai candidati alla presidenza durante la scorsa campagna elettorale: un manifesto che, dopo Agenda Calabria, intende contribuire nell’orientare le future iniziative a favore della crescita e della competitività del territorio attraverso il miglioramento delle condizioni di contesto utili a favorire il pieno e produttivo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

«Il presidente Occhiuto continua a manifestare grande attenzione e interesse rispetto alle questioni che Unindustria solleva e che arrivano da un’analisi serrata con i nostri associati. Di questo, ovviamente, lo ringraziamo. Questo modus operandi ci ha già permesso di segnare importanti risultati sugli investimenti e sull’evoluzione del sistema produttivo calabrese e su questa strada intendiamo proseguire con entusiasmo», ha detto Ferrara.

Tra i temi affrontati – sui quali si è registrata una piena convergenza di vedute – figurano il rafforzamento degli investimenti in tecnologia, innovazione e capitale umano, il potenziamento della competitività delle imprese locali e il sostegno all’export, settore dal potenziale ancora parzialmente inespresso. Per dare seguito all’accordo recentemente sottoscritto tra il Consiglio delle Rappresentanze Regionali di Confindustria e la Conferenza Stato-Regioni, la riunione ha affrontato anche la questione dell’attrazione degli investimenti da fuori regione e dall’estero. Tema a cui si è legata, anche in ottica Zes Unica del Mezzogiorno, l’esigenza di provvedere alla riqualificazione delle aree industriali, considerate una priorità strategica, attraverso il potenziamento del ruolo e dell’attività di Arsai con risorse adeguate al compito.

Un capitolo fondamentale dell’incontro ha riguardato il lavoro e la formazione: «Serve un impegno condiviso – ha aggiunto Ferrara – per favorire la qualificazione dei giovani e dei lavoratori, costruendo percorsi con Università, ITS ed enti di formazione in grado di ridurre la distanza tra domanda e offerta, anche per contrastare fenomeni migratori. Su questo tema abbiamo riscontrato grande attenzione da parte del presidente Occhiuto».

Unindustria e Regione rinnovano così la collaborazione per costruire una Calabria più competitiva, innovativa e capace di offrire opportunità concrete alle imprese e ai cittadini.