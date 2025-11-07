Università della Calabria, prosegue il master di II livello in Didattica dell’Italiano

didattica

RENDE All’Università della Calabria prosegue con successo il master di II livello in Didattica dell’Italiano come L2, diretto dalla professoressa Anna De Marco, docente di Didattica delle lingue presso il Dipartimento di Studi Umanistici e riconosciuta esperta di pragmatica linguistica. “Il Master – spiega una nota – si è consolidato come un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la formazione e la specializzazione di docenti impegnati nell’insegnamento dell’italiano a parlanti di altre lingue. Il percorso formativo, erogato in modalità sincrona online, coniuga da anni alta qualità didattica, innovazione metodologica e flessibilità organizzativa, consentendo la partecipazione di corsisti provenienti da tutta Italia e promuovendo la creazione di comunità di apprendimento dinamiche, inclusive e collaborative. Grazie a un approccio interdisciplinare e a un corpo docente di comprovata esperienza accademica e professionale, il Master offre una formazione completa e spendibile in diversi contesti educativi e interculturali”. A testimoniare l’impatto del percorso formativo è Martina Avolio, un’ex corsista dell’edizione 2021/2022, oggi docente tra Italia e Spagna: “Uninsegnante colpisce per l’eternità; non può mai dire dove la sua influenza si fermi’, scriveva Henry Brooks Adams. Ad oggi – racconta Avolio all’AGI – non posso ancora dire dove si fermi l’impatto che ha avuto sulla mia vita il Master dell’Unical. Inizialmente titubante sulla didattica online, mi sono invece ritrovata in un gruppo stimolante, seguito da docenti di altissimo livello. Il tirocinio, svolto tra l’Università della Calabria e il CPIA, si è rivelato un’esperienza formativa fondamentale. Quell’anno ha innescato un circolo virtuoso che continua ancora oggi: sull’onda dell’entusiasmo per l’insegnamento dell’Italiano a studenti stranieri, ho vinto il bando per Assistenti di lingua in Spagna, ho conseguito la certificazione DITALS II e frequentato un nuovo Máster de Profesorado. Adesso sono rientrata in Calabria e guardo alla classe di insegnamento A023 con rinnovata energia. Il Master dell’Unical è stato il punto di partenza, e la professoressa De Marco, direttrice del Master, è stata il vero motore di questo percorso”. “Il Master -aggiunge Avolio – rappresenta dunque non solo una specializzazione, ma un catalizzatore di opportunità internazionali, un ponte tra formazione accademica e realtà scolastiche sempre più multiculturali”. “Alla luce della crescente richiesta di docenti di Italiano L2 — in particolare nella scuola secondaria di primo grado, dove da quest’anno sono state attivate in provincia di Cosenza le classi di concorso A023 (Italiano per discenti di lingua straniera) — le iscrizioni al Master dell’Università della Calabria – si fa rilevare – sono in costante aumento. Il Master, al quale è ancora possibile iscriversi fino al b rappresenta un’opportunità formativa concreta per quanti desiderano intraprendere un percorso professionale nell’insegnamento dell’Italiano come lingua seconda, sia in Italia che all’estero”. (agi)