Università Mediterranea, l’11 novembre l’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026
Nel corso dell’evento verrà conferito il Dottorato Honoris Causa in Diritto ed Economia a Padre Paolo Benanti
Pubblicato il: 07/11/2025 – 12:45
REGGIO CALABRIA Mercoledì 11 novembre 2025, ore 10:30, presso Aula Magna “A. Quistelli della Cittadella Universitaria si terrà la Cerimonia di inaugurazione Anno Accademico 2025/2026. Nel corso dell’evento verrà conferito il Dottorato Honoris Causa in Diritto ed Economia a Padre Paolo Benanti uno dei massimi esperti internazionali di etica dell’intelligenza artificiale.
