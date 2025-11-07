Skip to main content

07/11/2025
Università Mediterranea, l’11 novembre l’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026

Nel corso dell’evento verrà conferito il Dottorato Honoris Causa in Diritto ed Economia a Padre Paolo Benanti

07/11/2025 – 12:45
REGGIO CALABRIA Mercoledì 11 novembre 2025, ore 10:30, presso Aula Magna “A. Quistelli della Cittadella Universitaria si terrà la Cerimonia di inaugurazione Anno Accademico 2025/2026. Nel corso dell’evento verrà conferito il Dottorato Honoris Causa in Diritto ed Economia a Padre Paolo Benanti uno dei massimi esperti internazionali di etica dell’intelligenza artificiale.

