Ultimo aggiornamento alle 8:54
Il docufilm

Brunori Sas e il coraggio della semplicità: da oggi su RaiPlay “Il tempo delle noci”

Un docufilm intimo e autentico che esplora la genesi di un disco e l’essenza di un artista che sa trasformare il dubbio in arte. Il 5 dicembre parte il tour europeo

Pubblicato il: 09/11/2025 – 7:19
COSENZA Un viaggio tra musica, nostalgia e rinascita. Da oggi, 9 novembre, “Brunori Sas – Il tempo delle noci”, il docufilm diretto da Giacomo Triglia e presentato lo scorso ottobre alla Festa del Cinema di Roma, arriva su RaiPlay (e sarà trasmesso anche su RaiTre il 2 dicembre). Un racconto intimo e autentico, che trasforma la fragilità in forza e la memoria in poesia.
Il documentario segue Dario Brunori, il cantautore cosentino tra i più amati della scena italiana, in un percorso di ricerca e riscoperta. Attraverso la genesi del suo ultimo album, Triglia costruisce un ritratto profondo di un artista alle prese con i propri limiti, le proprie domande e la necessità di dare nuovo senso al fare musica.
Al fianco di Brunori, il produttore Riccardo Sinigallia, con cui condivide dialoghi e riflessioni che diventano il cuore pulsante del film. Tra sessioni di registrazione, momenti di crisi creativa, e l’approdo sul palco di Sanremo, “Il tempo delle noci” racconta la trasformazione di un musicista che, attraversando il dubbio, ritrova la sua voce più autentica.


Triglia – che da anni accompagna Brunori con lo sguardo poetico dei suoi videoclip – firma un’opera dal tono caldo e malinconico, dove la Calabria, la musica e le piccole rivoluzioni quotidiane si intrecciano in un racconto che è insieme personale e universale. «Avevo bisogno di non stare più in bilico», scrive Brunori in un post sui social, riassumendo in una frase la tensione e la verità che attraversano tutto il documentario.
“Il tempo delle noci” è più di un dietro le quinte: è un atto di sincerità artistica, un film che invita a guardarsi dentro con ironia e delicatezza, come sa fare solo Brunori Sas.
E per i fan c’è un’altra buona notizia: dal 5 dicembre, con la tappa di Barcellona, partirà il tour europeo di Brunori Sas, che porterà la sua musica e le sue nuove storie in giro per le principali città del continente. (f.v.)

