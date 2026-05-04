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i dati dell’inail

Nei primi tre mesi dell’anno 136 morti sul lavoro

Nel complesso si registra un calo di decessi rispetto al 2025

Pubblicato il: 04/05/2026 – 17:37
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Nei primi tre mesi dell’anno 136 morti sul lavoro

Nei primi tre mesi dell’anno, sono 189 gli infortuni mortali denunciati all’Inail (con l’esclusione degli studenti), di cui 136 in occasione di lavoro e 53 in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, in calo del 7,8% rispetto ai 205 del primo trimestre 2025. Nel complesso le denunce di infortuni risultano 123.203, in aumento del 5,3% rispetto alle 117.046 del periodo gennaio-marzo dell’anno scorso. Lo indicano i dati provvisori dell’Istituto. In particolare, per la modalità in occasione di lavoro c’è un aumento degli infortuni (+4,4%) e un calo dei decessi (-6,8%), per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di infortunio (+9,6%) e un calo dei casi mortali (-10,2%). In aumento del 16,7% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 28.487.

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