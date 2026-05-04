Nei primi tre mesi dell’anno 136 morti sul lavoro

i dati dell’inail

Nei primi tre mesi dell’anno, sono 189 gli infortuni mortali denunciati all’Inail (con l’esclusione degli studenti), di cui 136 in occasione di lavoro e 53 in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, in calo del 7,8% rispetto ai 205 del primo trimestre 2025. Nel complesso le denunce di infortuni risultano 123.203, in aumento del 5,3% rispetto alle 117.046 del periodo gennaio-marzo dell’anno scorso. Lo indicano i dati provvisori dell’Istituto. In particolare, per la modalità in occasione di lavoro c’è un aumento degli infortuni (+4,4%) e un calo dei decessi (-6,8%), per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di infortunio (+9,6%) e un calo dei casi mortali (-10,2%). In aumento del 16,7% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 28.487.

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